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06 серпня 2021, 14:52 420

Рішення про відставку очільника поліції Києва Крищенка не ухвалено - очільник Нацполіції

06 серпня 2021, 14:52 420
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Фото з відкритих джерел
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Начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко продовжує виконувати обов'язки керівника, рішення про його відставку не ухвалювалося

Про це пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна

"Рішення про відставку не ухвалено, він продовжує виконувати свої обов'язки", - зазначив він, фактично підтвердивши написання Крищенком заяви про відставку

При цьому Клименко нагадав, що рішення про звільнення заступника голови Нацполіції - керівника Київського главку ухвалює міністр, відповідно це питання перебуває в компетенції глави МВС.

За даними видання, Крищенко не був присутній у п'ятницю на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, тоді як раніше робив це постійно.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що начальник Головного управління Національної поліції міста Києва Андрій Крищенко вирішив покинути свій пост, і написав заяву про звільнення. У прес-службі столичної полції відставку Крищенка спростували

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