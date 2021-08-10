В Україну прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика
В Україну прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика
Як пише RegioNews, цю інформацію "РБК-Україна" підтвердили в Офісі президента.
"Сьогодні вона вже буде доставлена в Софію Київську, де Конституцію виставлять для перегляду", - уточнили в ОП.
Варто зазначити, що оригінал Конституції Пилипа Орлика зберігається в Національному архіві Швеції. Однак після переговорів Міністерства закордонних справ України зі шведською стороною була досягнута домовленість, що оригінал Конституції передадуть Україні до 30-ї річниці Незалежності.
Відомо, що Конституцію зможуть побачити всі бажаючі. З 16 серпня її виставлять в Софії Київській.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що собаки прикордонників уперше стануть учасниками параду до 30-річчя Незалежності України.
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