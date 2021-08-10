В Украину прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика
В Украину прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика
Как пишет RegioNews, эту информацию "РБК-Украина" подтвердили в Офисе президента.
"Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", - уточнили в ОП.
Стоит отметить, что оригинал Конституции Филиппа Орлика хранится в Национальном архиве Швеции. Однако после переговоров Министерства иностранных дел Украины со шведской стороной была достигнута договоренность, что оригинал Конституции передадут Украине к 30-й годовщине Независимости.
Известно, что Конституцию смогут увидеть все желающие. С 16 августа ее выставят в Софии Киевской.
Напомним, ранее сообщалось, что собаки пограничников впервые станут участниками парада к 30-летию Независимости Украины.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров