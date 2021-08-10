В Украину прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика

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Как пишет RegioNews, эту информацию "РБК-Украина" подтвердили в Офисе президента.

"Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", - уточнили в ОП.

Стоит отметить, что оригинал Конституции Филиппа Орлика хранится в Национальном архиве Швеции. Однако после переговоров Министерства иностранных дел Украины со шведской стороной была достигнута договоренность, что оригинал Конституции передадут Украине к 30-й годовщине Независимости.

Известно, что Конституцию смогут увидеть все желающие. С 16 августа ее выставят в Софии Киевской.

Напомним, ранее сообщалось, что собаки пограничников впервые станут участниками парада к 30-летию Независимости Украины.