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09 серпня 2021, 12:54 1572

У Києві чоловік вдарив ножем 17-річного підлітка

09 серпня 2021, 12:54 1572
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Фото: pslava.info
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У Києві на Контрактовій площі 47-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння вдарив ножем у живіт 17-річного підлітка

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Києва.

Під час з’ясування обставин поліцейські встановили, що 17-річний хлопець разом із своїми друзями перебував на вулиці, як в цей час до компанії почав чіплятись чоловік напідпитку. У ході конфлікту порушник дістав з кишені ніж та вдарив ним юнака у живіт.

Зловмисник, перебуваючи напідпитку, спровокував конфлікт із юнаком та вдарив його ножем у живіт. Після скоєного порушник намагався втекти, однак його затримали", - повідомили правоохоронці.

Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Запоріжжі поліція затримала 69-річного чоловіка, який спричинив своєму односельцю смертельні травми. Йому вже обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Київ ушпиталення зброя поліція в'язниця

 
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