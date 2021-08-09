В Киеве мужчина ударил ножом 17-летнего подростка

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В Киеве на Контрактовой площади 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом в живот 17-летнего подростка

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киева.

Во время выяснения обстоятельств полицейские установили, что 17-летний парень вместе со своими друзьями находился на улице, в это же время к компании начал приставать выпивший мужчина. В ходе конфликта нарушитель достал из кармана нож и ударил им юношу в живот.

Злоумышленник, находясь навеселе, спровоцировал конфликт с юношей и ударил его ножом в живот. После содеянного нарушитель пытался скрыться, однако его задержали", - сообщили правоохранители.

Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Запорожье полиция задержала 69-летнего мужчину, который причинил своему односельчанину смертельные травмы. Ему уже избрана мера пресечения - содержание под стражей.