На Запоріжжі затримали чоловіка, який під час конфлікту вбив ножем опонента

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На Запоріжжі поліція затримала 69-річного чоловіка, який спричинив своєму односельцю смертельні травми. Йому вже обрано запобіжний захід - тримання під вартою

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Запорізької області.

Так, до поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря Енергодарської міської лікарні, про те, що до них доставили мешканця села Благовіщенка з тілесними ушкодженнями у вигляді колотої рани грудної клітини. Під час проведення реанімаційних заходів, чоловік помер.

Працівники кримінальної поліції опитали свідків події і встановили особу, причетну до скоєння тяжкого злочину. Ним виявився односелець потерпілого, 1952 року народження", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що травми потерпілому 1971 року народження були спричинені в ході конфлікту під час розпиття спиртних напоїв.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі чоловік з ножем поранив водія тролейбуса.