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06 серпня 2021, 10:06 347

У Києві викрили схему "відмивання" коштів на лікуванні в Криму бойовиків

06 серпня 2021, 10:06 347
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Фото: СБУ
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У Києві правоохоронці викрили масштабний механізм "відмивання" коштів на лікуванні бойовиків та російських військових на території тимчасово окупованого Криму

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках (ТОТ АР Крим). Після тимчасової анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію. При цьому до Консульства України стосовно зміни громадянства він не звертався.

Щоб "київське" керівництво санаторію отримувало гроші за надання курортних послуг бойовикам, зловмисники придумали схему. В Україні вони зареєстрували "дзеркальну" юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку. Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.

Наразі одному з організаторів "схеми" та його спільниці повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про затримання військовослужбовця ЗСУ, завербованого бойовиками "ДНР".

Крим бойовики окупанти лікування санаторий

 
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