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06 августа 2021, 10:06 313

В Киеве разоблачили схему "отмывания" средств на лечении в Крыму боевиков

06 августа 2021, 10:06 313
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Фото: СБУ
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В Киеве правоохранители разоблачили масштабный механизм "отмывания" средств на лечении боевиков и российских военных на территории временно оккупированного Крыма

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках (ТОТ АР Крым). После временной аннексии полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на временно оккупированной территории остался лишь генеральный директор санатория. При этом в Консульство Украины относительно смены гражданства он не обращался.

Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги за предоставление курортных услуг боевикам, злоумышленники придумали схему. В Украине они зарегистрировали "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которого являются граждане Украины. На ее счета переводили средства для обналичивания. Легализовывали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.

Сейчас одному из организаторов "схемы" и его сообщнице сообщено о подозрении.

Напомним, ранее СБУ сообщила о задержание военнослужащего ВСУ, завербованного боевиками"ДНР".

Крым боевики оккупанты лечение санаторій

 
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