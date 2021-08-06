В Киеве разоблачили схему "отмывания" средств на лечении в Крыму боевиков

Фото: СБУ

В Киеве правоохранители разоблачили масштабный механизм "отмывания" средств на лечении боевиков и российских военных на территории временно оккупированного Крыма

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках (ТОТ АР Крым). После временной аннексии полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на временно оккупированной территории остался лишь генеральный директор санатория. При этом в Консульство Украины относительно смены гражданства он не обращался.

Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги за предоставление курортных услуг боевикам, злоумышленники придумали схему. В Украине они зарегистрировали "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которого являются граждане Украины. На ее счета переводили средства для обналичивания. Легализовывали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.

Сейчас одному из организаторов "схемы" и его сообщнице сообщено о подозрении.

Напомним, ранее СБУ сообщила о задержание военнослужащего ВСУ, завербованного боевиками"ДНР".