Колишнього бійця батальйону "Айдар", який погрожував підірвати Кабмін хочуть арештувати на два місяці

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Прокуратура просить суд арештувати колишнього бійця батальйону "Айдар" Володимира Прохнича, який напередодні погрожував підірвати Кабмін на 2 місяці без права внесення застави

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook його адвоката Тараса Безпалого

"Володимиру Прохничу просять арешт без застави", - повідомив юрист.

За його словами, засідання суду на якому обиратимуть запобіжний захід заплановано на 6 серпня

Нагадаємо, що напередодні близько 10 години ранку в будівлю Кабінету Міністрів увійшов чоловік, дістав з кишені гранату і погрожував підірвати її.

Правоохоронні органи оголосили спецоперацію. До будівлі Кабміну стягнули поліцію і спецзагони, з озброєним чоловіком велися переговори.

Через деякий час в поліції повідомили, що чоловіка який погрожував влаштувати вибух затримали. Ним виявився колишній боєць батальйону "Айдар" Володимир Прохнич. йому призначили психіатричну експертизу.