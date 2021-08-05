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05 августа 2021, 14:30 4

Ветерана "Айдара", который грозился подорвать Кабмин, хотят арестовать на два месяца

05 августа 2021, 14:30 4
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Фото из открытых источников
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Прокуратура просит суд арестовать бывшего бойца батальона «Айдар» Владимира Прохнича, который накануне угрожал взорвать Кабмин на 2 месяца без права внесения залога

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook его адвоката Тараса Беспалого

"Владимиру Прохничу просят арест без залога", - сообщил юрист.

По его словам, заседание суда на котором будут избирать меру пресечения запланировано на 6 августа

Напомним, что накануне около 10 часов утра в здание Кабинета Министров вошел мужчина, достал из кармана гранату и угрожал взорвать ее.

Правоохранительные органы объявили спецоперацию. К зданию Кабмина стянули полицию и спецотряды, с вооруженным мужчиной велись переговоры.

Через некоторое время в полиции сообщили, что угрожавшего устроить взрыв мужчину задержали. Им оказался бывший боец батальона "Айдар" Владимир Прохнич. ему назначили психиатрическую экспертизу.

Кабмин ООС залог арест Айдар

 
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