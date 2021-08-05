Ексбоєць АТО який погрожував підірвати Кабмін отримав підозру

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Прокуратура повідомила про підозру колишньому бійцеві батальйону "Айдар" Володимиру Прохничу, який напередодні погрожував підірвати будівлю Кабінету Міністрів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 43-річному чоловікові, який вчора захопив приміщення Кабінету Міністрів на вул. Грушевського 12/2, утримував людей і погрожував підірвати себе гранатою", - зазначається у повідомленні

Дії підозрюваного кваліфіковані за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 4 серпня близько 10 години ранку в будівлю Кабінету Міністрів увійшов чоловік, дістав з кишені гранату і погрожував підірвати її.

Правоохоронні органи оголосили спецоперацію. До будівлі Кабміну стягнули поліцію і спецзагони, з озброєним чоловіком велися переговори.

Через деякий час в поліції повідомили, що чоловіка, який погрожував влаштувати вибух затримали. Ним виявився колишній боєць батальйону "Айдар" Володимир Прохнич. йому призначили психіатричну експертизу.