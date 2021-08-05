Экс - боец АТО который угрожал взорвать Кабмин получил подозрение

Фото из открытых источников

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему бойцу батальона "Айдар" Владимиру Прохничу, который накануне угрожал взорвать здание Кабинета Министров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Киева.

"Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который вчера захватил помещение Кабинета Министров на вул. Грушевского 12/2, удерживал людей и угрожал подорвать себя гранатой", - отмечается в сообщении

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, что 4 августа около 10 часов утра в здание Кабинета Министров вошел мужчина, достал из кармана гранату и угрожал взорвать ее.

Правоохранительные органы объявили спецоперацию. К зданию Кабмина стянули полицию и спецотряды, с вооруженным мужчиной велись переговоры.

Через некоторое время в полиции сообщили, что угрожавшего устроить взрыв мужчину задержали. Им оказался бывший боец батальона "Айдар" Владимир Прохнич. ему назначили психиатрическую экспертизу.