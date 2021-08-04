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04 серпня 2021, 10:51 47

У Києві невідомий погрожує підірвати Кабмін

04 серпня 2021, 10:51 47
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Фото з відкритих джерел
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У Києві невідомий погрожує підірвати гранату в будівлі Кабміну

Як пише RegioNews, відео з чоловіком опублікував в Facebook голова правління ВГО "Стоп корупції" Ігор Бондарчук.

На відео чоловік каже, що він сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просить чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні.

"Це захоплення будівлі, у мене бойова граната, прибирайте людей", - каже чоловік.

Щойно…Людина з гранатою зайшла до Кабміну - висмикнув чеку і кричить захоплення будівлі. Жесть..

Posted by Ігорь Бондарчук on Wednesday, August 4, 2021

На сайті столичної поліції з'явилося повідомлення, що на даний час із чоловіком проводяться перемовини. У Києві введена спеціальна поліцейська операція.

"У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені Законом", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі чоловік погрожував підірвати ТЦ.

Кабмін Україна вибух уряд Столиця

 
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