У Києві невідомий погрожує підірвати Кабмін
У Києві невідомий погрожує підірвати гранату в будівлі Кабміну
Як пише RegioNews, відео з чоловіком опублікував в Facebook голова правління ВГО "Стоп корупції" Ігор Бондарчук.
На відео чоловік каже, що він сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просить чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні.
"Це захоплення будівлі, у мене бойова граната, прибирайте людей", - каже чоловік.
Щойно…Людина з гранатою зайшла до Кабміну - висмикнув чеку і кричить захоплення будівлі. Жесть..Posted by Ігорь Бондарчук on Wednesday, August 4, 2021
На сайті столичної поліції з'явилося повідомлення, що на даний час із чоловіком проводяться перемовини. У Києві введена спеціальна поліцейська операція.
"У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені Законом", - повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі чоловік погрожував підірвати ТЦ.