Напад на Кабмін: зловмиснику проведуть психіатричну експертизу

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відреагував на сьогоднішню подію в будівлі уряду, заявивши, що чоловіку з гранатою, який погрожував підірвати Кабмін, проведуть психіатричну експертизу

Про це він повідомив у Facebook, пише RegioNews.

За його словами, у ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за спеціальністю, взяти в руки гранату та піти до будівлі уряду.

"Він затриманий. Надалі з ним будуть проведені слідчі дії, в тому числі призначено психіатричну експертизу", - повідомив Монастирський.

Міністр зазначив, що граната в його руках була бойовою. У випадку підриву могли загинути і травмуватися люди.

Нагадаємо, сьогодні в Києві невідомий погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну. Чоловік говорив, що він - сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просив чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні. Менш ніж через годину зловмисника затримали.