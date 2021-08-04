Чауса перевели в ізолятор СБУ після затримання детективами НАБУ
Колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса після вручення підозри детективами НАБУ доставили до ізолятора Служби безпеки України
Як передає RegioNews, про це повідомив адвокат Чауса Ростислав Кравець у відеозверненні.
На його думку, затримання детективами НАБУ відбулося за погодженням з представниками СБУ.
"Дійсно Миколу Чауса Служба безпеки передала НАБУ. Все пройшло спокійно, без ексцесів. Ніхто ні з ким не бився. Підозрюю, була заздалегідь домовленість у них. Зараз Миколу Чауса відвезли в ізолятор тимчасового утримання СБУ", - зазначив Кравець.
Чауса мають доставити до суду в середу, 4 серпня, де оберуть йому міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше НАБУ заявило про перевищення повноважень СБУ та просить доставити екссуддю до суду. Національне антикорупційне бюро звинувачує співробітників Служби безпеки України у переховуванні екссудді Миколи Чауса та заявляє про перевищення ними повноважень.
17 травня скандальний екссуддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.
8 травня СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса. 3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови.
Також ВАКС призначив засідання з обрання запобіжного заходу екссудді Чаусу: відома дата - 4 серпня.