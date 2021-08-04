Чауса перевели в ізолятор СБУ після затримання детективами НАБУ

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Колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса після вручення підозри детективами НАБУ доставили до ізолятора Служби безпеки України

Як передає RegioNews, про це повідомив адвокат Чауса Ростислав Кравець у відеозверненні.

На його думку, затримання детективами НАБУ відбулося за погодженням з представниками СБУ.

"Дійсно Миколу Чауса Служба безпеки передала НАБУ. Все пройшло спокійно, без ексцесів. Ніхто ні з ким не бився. Підозрюю, була заздалегідь домовленість у них. Зараз Миколу Чауса відвезли в ізолятор тимчасового утримання СБУ", - зазначив Кравець.

Чауса мають доставити до суду в середу, 4 серпня, де оберуть йому міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше НАБУ заявило про перевищення повноважень СБУ та просить доставити екссуддю до суду. Національне антикорупційне бюро звинувачує співробітників Служби безпеки України у переховуванні екссудді Миколи Чауса та заявляє про перевищення ними повноважень.

17 травня скандальний екссуддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.

8 травня СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса. 3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови.

Також ВАКС призначив засідання з обрання запобіжного заходу екссудді Чаусу: відома дата - 4 серпня.