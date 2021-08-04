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04 августа 2021, 08:29 167

Чауса перевели в изолятор СБУ после задержания детективами НАБУ

04 августа 2021, 08:29 167
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Фото: из открытых источников
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Бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса после вручения подозрения детективами НАБУ доставили в изолятор Службы безопасности Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец в видеообращении.

По его мнению, задержание детективами НАБУ произошло по согласованию с представителями СБУ.

"Действительно Николая Чауса Служба безопасности передала НАБУ. Все прошло спокойно, без эксцессов. Никто ни с кем не дрался. Подозреваю, была заранее договоренность у них. Сейчас Николая Чауса отвезли в изолятор временного содержания СБУ", - отметил Кравец.

Чауса должны доставить в суд в среду, 4 августа, где ему изберут меру пресечения.

Напомним, ранее НАБУ заявило о превышении полномочий СБУ и просит доставить экс-судью в суд. Национальное антикоррупционное бюро обвиняет сотрудников Службы безопасности Украины в укрывательстве Николая Чауса и заявляет о превышении ими полномочий.

17 мая скандальный Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.

8 мая СБУ открыла дело по факту исчезновения скандального Чауса. 3 апреля группа неизвестных лиц похитила его в центре столицы Молдовы.

Также ВАКС назначил заседание по избранию меры пресечения экс-судью Чаусу: известна дата - 4 августа.

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