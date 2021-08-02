ГФС наведалась с обысками в "Киевзеленстрой"

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Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве в г. Киеве по процессуального руководства Киевской городской прокуратуры провели обыски в офисах "Киевзеленстроя" и других обществ в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили группу компаний в уклонении от уплаты налогов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook ДФС

"Служебные лица нескольких обществ по предварительному сговору с должностными лицами Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой", (КО "Киевзеленстрой"), в период 2019-2020 годов путем заключения мнимых сделок с фиктивными" СХД уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 млн грн". - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, КО "Киевзеленстрой" и других обществ обнаружено и изъято первичные финансово-хозяйственные документы по проведенным работам по ремонту и реконструкции парков, тендерные документации и тому подобное.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на прошлой неделе СБУ обыскивала мусорный полигон в Пидгирцях