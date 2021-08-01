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Поліція у Києві затримала стрілка, який славив Путіна
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01 серпня 2021, 10:04 839

Поліція у Києві затримала стрілка, який славив Путіна

01 серпня 2021, 10:04 839
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Фото: з відкритих джерел
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В Оболонському районі Києва чоловік стріляв по перехожих з вікна, лаявся та говорив, що "служить Росії-матінці і Володимиру Путіну". Чоловік свою поведінку пояснив тим, що це був такий "жарт"

Як передає RegioNews, про це повідомив перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький у Facebook.

Під час пострілів, чоловік знімав відео, на якому говорив, що стріляє "по хохлах", висловлював сподівання, що поцілив в когось після пострілу.

Після того, як до нього завітали поліцейські, чоловік виправдовувався, що за допомогою цього відео "хотів влаштувати провокацію" та просто "пожартував".

Це був просто жарт. Я розумію, що я перегнув палицю з таким жартом, але я не підтримую, не люблю Росію. Ніколи не підтримував ні Росію, ні "ДНР", ні Путіна", – сказав киянин.

Нагадаємо, що наприкінці червня у Києві затримали бойовика "ЛНР”, який видавав себе за переселенця.

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