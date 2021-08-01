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01 августа 2021, 10:04 835

Полиция в Киеве задержала стрелка, славившего Путина

01 августа 2021, 10:04 835
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Фото: из открытых источников
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В Оболонском районе Киева мужчина стрелял по прохожим из окна, ругался и говорил, что "служит России-матушке и Владимиру Путину". Мужчина свое поведение объяснил тем, что это была такая "шутка"

Как передает RegioNews, об этом сообщил первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий в Facebook.

Во время выстрелов, мужчина снимал видео, на котором говорил, что стреляет "по хохлах", высказывал надежду, что попал в кого-то после выстрела.

После того, как к нему пришли полицейские, мужчина оправдывался, что с помощью этого видео "хотел устроить провокацию" и просто "пошутил".

Это была просто шутка. Я понимаю, что я перегнул палку с таким шуткой, но я не поддерживаю, не люблю Россию. Никогда не поддерживал ни Россию, ни "ДНР", ни Путина", – сказал киевлянин.

Напомним, что в конце июня в Киеве задержали боевика "ЛНР”, который выдавал себя за переселенца.

РФ война Киев боевики нападение ДНР

 
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