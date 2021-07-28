Нацполіція и Офис генпрокурора пришли с обысками на столичное КП "Плесо"
Представители Главного следственного управления Нацполиции и офиса Генерального прокурора проводят обыски в столичном коммунальном предприятии "Плесо".
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА
Отмечается, что обыски проходят в рамках уголовного производства от 01.08.2019 года, а правоохранители изымают документы касающихся деятельности подрядных организаций, которые выполняли работы по расчистке и благоустройству объектов.
"Все имеющиеся документы предоставлены в полном объеме, с целью содействия полному и всестороннему расследованию", – отмечают в предприятии.
Напомним, что накануне СБУ наведалась на еще одно столичное коммунальное предприятие " Киевспецтранс"
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