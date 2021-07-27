Реконструкция Шулявского моста в Киеве подорожала почти на 1 млрд грн

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА

Согласно документу, стоимость реконструкции путепровода выросла до 1,99 млрд грн.

На старте работ обновление моста оценивали в 599 млн грн. Согласно последнему проекту реконструкции от октября 2019-го ремонт моста стоил 1,05 млрд грн. При этом указанная стоимость рассчитана по ценам конца марта 2020-го.

Завершить реконструкцию должны за восемь месяцев. В обновленном проекте учтены "экспертные отчеты". Им переутверждаются технико-экономические параметры проекта.

Напомним, что в феврале 2017 года аварийный Шулявский мост обвалился. После этого принято решение о его реконструкции: она началась в марте 2019 года. Стартовая цена проекта составляла 599 млн грн. Затем мер Киева Виталий Кличко увеличил бюджет проекта вдвое, до 1,05 млрд грн. Из-за пересмотра цены Кличко подозревают в злоупотреблении властью и хищении государственных средств. В конце декабря 2019-го на Шулявском мосту частично запустили движение. В январе строители приступили к обустройству съездов с моста. Их не могли достроить из-за недвижимости на местах заездов. В конце 2020-го на мосту упали фонарные столбы. Его до сих пор не достроили. Полноценный запуск моста намечен на конец 2022