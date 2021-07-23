Названо причину припинення роботи частини фонтанів на Хрещатику

прес-служба Київводфонду

На Майдані Незалежності тимчасово не працює частина фонтанів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це пише Regionews з посиланням на комунальне підприємство "Київводфонд”.

Зазначається, що відсьогодні на парній стороні Хрещатика, де ремонтують пішохідну зону на Майдані Незалежності, тимчасово не працюватимуть малі фонтани.

"Решта водограїв на Майдані Незалежності працюють згідно із графіком з вівторка до неділі (12:00 –23:00 год). Світло-музичне шоу – з 20:30 до 23:00. У звичайному режимі працюють фонтани на вулиці Хрещатик, 25, вул. Великій Васильківській, 119-121, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що на відкриття вінницьких фонтанів "Roshen” витратила 70 тисяч доларів