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23 липня 2021, 11:42 261

Названо причину припинення роботи частини фонтанів на Хрещатику

23 липня 2021, 11:42 261
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прес-служба Київводфонду
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На Майдані Незалежності тимчасово не працює частина фонтанів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це пише Regionews з посиланням на комунальне підприємство "Київводфонд”.

Зазначається, що відсьогодні на парній стороні Хрещатика, де ремонтують пішохідну зону на Майдані Незалежності, тимчасово не працюватимуть малі фонтани.

"Решта водограїв на Майдані Незалежності працюють згідно із графіком з вівторка до неділі (12:00 –23:00 год). Світло-музичне шоу – з 20:30 до 23:00. У звичайному режимі працюють фонтани на вулиці Хрещатик, 25, вул. Великій Васильківській, 119-121, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що на відкриття вінницьких фонтанів "Roshen” витратила 70 тисяч доларів

Майдан комунальні підприємства ремонт вулиця режим

 
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