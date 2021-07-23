Названа причина прекращения работы части фонтанов на Крещатике

пресс-служба Киевводфонда

На Майдане Независимости временно не работает часть фонтанов в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает Пишет Regionews со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевводфонд”.

Отмечается, что с сегодняшнего дня на четной стороне Крещатика, где ремонтируют пешеходную зону на Майдане Независимости, временно не будут работать малые фонтаны.

"Остальные фонтаны на Майдане Независимости работают согласно графику со вторника до воскресенья (12: 00 -23: 00 час). Свето-музыкальное шоу-с 20: 30 до 23: 00. В обычном режиме работают фонтаны на улице Крещатик, 25, вул. Большой Васильковской, 119-121, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа (плавающие фонтаны) в акватории Русановского канала", - отмечается в сообщении.

Напомним, что на открытие винницких фонтанов "Roshen" потратила 70 тысяч долларов