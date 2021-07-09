Багаторічний екс-начальник столичної комунальної служби перевезень оскаржує в ОАСК своє звільнення

Колишній начальник комунальної служби перевезень Київської міськдержадміністрації Сергій Савтир в Окружному адміністративному суді Київ оскаржує своє звільнення.

Як пише Regionews з посиланням на прес-службу ОАСК, відповідний позов вже надійшов до суду.

Екс-чиновник вимагає відновити його на посаді і виплатити заробітну плату за час вимушеного прогулу.

Крім того, Сергій Савтир просить суд скасувати розпорядження мера Києва Віталія Кличка, яким чиновника звільнили з займаної посади, а на його місце тимчасово призначили Володимира Прудова.

За цим позивач просить суд, до розгляду позову по суті, призупинити дію розпорядження вищевказаних розпоряджень. Відповідна його заява надійшла до суду разом з позовом.

На даний момент суд вирішує чи є підстави для відкриття провадження за позовом і призупинення дій розпоряджень.

Нагадаємо, що Київський міський голова Віталій Кличко 29 червня звільнив багаторічного начальника комунальної служби перевезень КМДА Сергія Савтиря.

Пізніше заступник голови КМДА Костянтин Усов заявив, що всім без винятку співробітникам комунальної служби перевезень повідомили про звільнення. За його словами, є підстава вважати, що вся команда служби працювала в інтересах окремої групи перевізників.