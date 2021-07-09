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09 июля 2021, 18:15 311

Многолетний экс-начальник столичной коммунальной службы перевозок оспаривает в ОАСК свое увольнение

09 июля 2021, 18:15 311
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Бывший начальник Коммунальной службы перевозок Киевской горгосадминистрации Сергей Савтырь в Окружном административном суде Киев оспаривает свое увольнение.

Как пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу ОАСК, соответствующий иск уже поступил в суд.

Экс-чиновник требует восстановить его в должности и выплатить заработную плату за время вынужденного прогула.

Кроме того, Сергей Савтырь просит суд отменить распоряжения мэра Киева Виталия Кличко, которым чиновника освободили от занимаемой должности, а на его место временно назначили Владимира Прудова.

Поимо этого истец просит суд, до рассмотрения иска по сути, приостановить действие распоряжение вышеуказанных распоряжений. Соответствующая его заявление поступило в суд вместе с иском.

На данный момент суд решает есть ли основания для открытия производства по иску и приостановления действий распоряжений.

Напомним, что Киевский городской голова Виталий Кличко 29 июня уволил многолетнего начальника Коммунальной службы перевозок КГГА Сергея Савтыря.

Позднее заместитель председателя КГГА Константин Усов заявил, что всем без исключения сотрудникам Коммунальной службы перевозок сообщили об увольнении. По его словам, есть основание полагать, что вся команда службы работала в интересах отдельной группы перевозчиков.

оаск Кличко Виталий КГГА Усов Константин перевозчики

 
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