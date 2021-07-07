Владислав Трубіцин ініціює розробку альтернативного проєкту рішення щодо правил розміщення МАФів
Представники столичного бізнесу та влади вирішили разом шукати шляхи вирішення всіх непорозумінь і проблем
Про це заявив голова міжфракційного депутатського об'єднання "Успішний Київ", голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.
За його словами, він повністю відкритий до діалогу з підприємцями і завжди на боці чесного бізнесу.
"Саме тому буде створена робоча група, до якої увійдуть представники столичного бізнесу та мої колеги. І разом ми розробимо альтернативний проєкт рішення, яким буде врегулювано питання розміщення тимчасових споруд на території Києва", - додав він.
Підсумовуючи Владислав Трубіцин заявив, що попереду – кропітка робота, яка має задовільнити інтереси, як влади, так і столичного бізнесу.
Нагадаємо, раніше Владислав Трубіцин анонсував створення робочої групи з представниками столичного бізнесу.