Владислав Трубіцин ініціює розробку альтернативного проєкту рішення щодо правил розміщення МАФів

Представники столичного бізнесу та влади вирішили разом шукати шляхи вирішення всіх непорозумінь і проблем

Про це заявив голова міжфракційного депутатського об'єднання "Успішний Київ", голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, він повністю відкритий до діалогу з підприємцями і завжди на боці чесного бізнесу.

"Саме тому буде створена робоча група, до якої увійдуть представники столичного бізнесу та мої колеги. І разом ми розробимо альтернативний проєкт рішення, яким буде врегулювано питання розміщення тимчасових споруд на території Києва", - додав він.

Підсумовуючи Владислав Трубіцин заявив, що попереду – кропітка робота, яка має задовільнити інтереси, як влади, так і столичного бізнесу.

Нагадаємо, раніше Владислав Трубіцин анонсував створення робочої групи з представниками столичного бізнесу.