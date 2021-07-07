В Киеве вкладчики банка "Аркада" вышли на протест: хотят достройки 39 домов

Фото: ukrinform.ua

Инвесторы банка "Аркада" проводят очередной митинг в центре Киева: сначала акция протеста проходила под стенами Кабинета министров, а затем митингующие отправились к Офису президента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Вкладчики банка хотят обратиться к президенту Владимиру Зеленскому за помощью в решении вопроса финансирования достройки ЖК "Патриотика" и "Эврика".

Среди требований митингующих также есть выдача 3,6 миллиарда гривен государственного финансирования в виде льготных кредитов под государственные гарантии и достройка 39 домов за 3 года.

Отмечается, что банк "Аркада" остановил строительство трех жилых массивов в Киеве ("Еврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах"), в строительство квартир которых вложили средства более 12 тыс. граждан. Именно строительство 39 домов "заморожено" уже несколько лет.

Напомним, 28 мая вкладчики банка "Аркада" вышли на протест, требуя помочь им достроить квартиры трех ЖК: "Патриотика", "Эврика" и "Патриотика на озерах"

Ранее сообщалось, что 2 апреля в Киеве инвесторы банка "Аркада" перекрыли одну из центральных улиц.