У Києві інвестори банку "Аркада" перекрили одну з центральних вулиць

Вони заблокували вулицю Інститутську навпроти Нацбанку

Вони заблокували вулицю Інститутську навпроти Нацбанку

Фото: PavlovskyNews

У Києві, 2 квітня, вкладники банку "Аркада" перекрили вулицю Інститутську, після підуть до Офісу президента. Протестувальники вимагають допомогти їм добудувати ЖК, виділивши на іпотечні кредити для населення 3,5 млрд грн.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Протест інвесторів в урядовому кварталі почався о 09:30 під Кабміном. Після Нацбанку вони попрямують під Офіс президента. Учасники акції вимагали, щоб до них вийшов голова Національного банку Кирило Шевченко, але до них підійшов його представника, який зареєстрував звернення.

Як зазначається, на акції протесту вони виходять з травня 2020 року, але їх ніхто не чує. Мітингувальники хочуть звернути увагу чиновників на зупинене у 2018 році будівництво квартир трьох ЖК: "Еврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

Нагадаємо, правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор ввів особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" і призначив куратора.

Згодом в НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада", виведення банку з ринку не пов'язані з пандемією.