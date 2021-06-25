12:42  25 червня
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ у липні майже на 10%
09:19  25 червня
Проти мера Рівного відкрили провадження через обіцянку "запакувати всіх ромів в автобус"
08:11  25 червня
На Донбасі бойовики били із заборонених озброєнь і гранатометів, є поранений
UA | RU
UA | RU
25 червня 2021, 14:29 939

У Києві з вікна багатоповерхівки чоловік відкрив стрілянину зі снайперської гвинтівки

25 червня 2021, 14:29 939
Читайте также на русском языке
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

У Києві патрульні затримали чоловіка, який на вулиці Академіка Єфремова відкрив стрілянину з вікна четвертого поверху зі снайперської гвинтівки

Як передає RegioNews, про це повідомили в патрульній поліції Києва.

Про інцидент правоохоронцям повідомили мешканці багатоповерхівки, які чули постріли та крики. На місці події патрульні помітили у вікні чоловіка. Він тримав в руках предмет, який зовні нагадував гвинтівку.

Після розмови з правоохоронцями чоловік впустив їх у квартиру. У приміщенні патрульні побачили предмети схожі на зброю та наркотики. 51-річного жителя квартири затримали.

Раніше повідомлялося, що у центрі Миколаєва в ніч на 22 червня стався конфлікт, який завершився стріляниною. В результаті події поранення отримали двоє людей.

стрілянина наркотики зброя поліція патрулювання

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram