У Києві з вікна багатоповерхівки чоловік відкрив стрілянину зі снайперської гвинтівки
У Києві патрульні затримали чоловіка, який на вулиці Академіка Єфремова відкрив стрілянину з вікна четвертого поверху зі снайперської гвинтівки
Як передає RegioNews, про це повідомили в патрульній поліції Києва.
Про інцидент правоохоронцям повідомили мешканці багатоповерхівки, які чули постріли та крики. На місці події патрульні помітили у вікні чоловіка. Він тримав в руках предмет, який зовні нагадував гвинтівку.
Після розмови з правоохоронцями чоловік впустив їх у квартиру. У приміщенні патрульні побачили предмети схожі на зброю та наркотики. 51-річного жителя квартири затримали.
Раніше повідомлялося, що у центрі Миколаєва в ніч на 22 червня стався конфлікт, який завершився стріляниною. В результаті події поранення отримали двоє людей.
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