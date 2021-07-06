Стали відомі деталі обвалу Берестейського моста

Фото: Нацполіція

Обвал частини Берестейського моста, що стався напередодні, був спричинений пошкодженнями, які міст отримав кілька днів тому через ДТП з вантажівкою

Як передає RegioNews, про це повідомили у КП "Київавтошляхміст".

За попередніми результатами, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталось через надмірне навантаження під час удару", - йдеться у висновку за результатами обстеження фахівцями споруди.

Так, 1 липня у конструкції шляхопроводу врізалась вантажівка із газоблоками. Зазначається, що силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найбільш слабких місцях споруди.

Водночас ще у 2020 році споруду визнали "обмежено працездатною". Тоді ж було розроблено проєкт протиаварійних заходів для експлуатації шляхопроводу. Також начебто передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови.

Нагадаємо, 5 липня у Києві частково обвалився Берестейський міст.