08:56  06 июля
В Украине за сутки выявили еще 540 новых больных COVID
09:41  06 июля
Из-за отравления в Винницкой области в больницу попали 17 человек
08:11  06 июля
Сутки на Донбассе: девять нарушений, один погибший и трое травмированных бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
06 июля 2021, 08:31 852

Стали известны детали обвала Берестейского моста

06 июля 2021, 08:31 852
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Обвал части Берестейского моста, произошедший накануне, был вызван повреждениями, которые мост получил несколько дней назад из-за ДТП с грузовиком

Как передает RegioNews, об этом сообщили в КП "Киевавтодормост".

По предварительным результатам, обсыпка защитного слоя бетонного и перильного ограждения произошло из-за чрезмерной нагрузки во время удара", - говорится в заключении по результатам обследования специалистами сооружения.

Так, 1 июля в конструкции путепровода врезался грузовик с газоблоками. Отмечается, что силовое воздействие вызвало дополнительные напряжения и повлекло разрушение бетона в наиболее слабых местах сооружения.

В то же время еще в 2020 году сооружение признали "ограниченно работоспособным". Тогда же был разработан проект противоаварийных мероприятий для эксплуатации путепровода. Также якобы предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения.

Напомним, 5 июля в Киеве частично обвалился Берестейский мост.

ремонт мост Киев обвал дороги транспорт

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram