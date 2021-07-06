Стали известны детали обвала Берестейского моста

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Обвал части Берестейского моста, произошедший накануне, был вызван повреждениями, которые мост получил несколько дней назад из-за ДТП с грузовиком

Как передает RegioNews, об этом сообщили в КП "Киевавтодормост".

По предварительным результатам, обсыпка защитного слоя бетонного и перильного ограждения произошло из-за чрезмерной нагрузки во время удара", - говорится в заключении по результатам обследования специалистами сооружения.

Так, 1 июля в конструкции путепровода врезался грузовик с газоблоками. Отмечается, что силовое воздействие вызвало дополнительные напряжения и повлекло разрушение бетона в наиболее слабых местах сооружения.

В то же время еще в 2020 году сооружение признали "ограниченно работоспособным". Тогда же был разработан проект противоаварийных мероприятий для эксплуатации путепровода. Также якобы предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения.

Напомним, 5 июля в Киеве частично обвалился Берестейский мост.