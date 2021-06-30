21:03  30 июня
Поваленные деревья и улицы без света: во Львове ураган снова нанес городу ущерб
21:30  30 июня
В Одесской области разоблачили контрабанду наркотиков на $10 млн
17:58  30 июня
Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
30 июня 2021, 20:14 881

В столице маршрутка врезалась в столб, пострадали пассажиры

30 июня 2021, 20:14 881
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве вечером 30 июня на улице Курнатовского маршрутка врезалась в столб, в результате чего пострадали несколько пассажиров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что ДТП произошло с участием автобуса №476, водитель которого влетел в столб. На месте аварии работают правоохранители и медики. Последние осматривают пострадавших.

Причины аварии должны установить сотрудники полиции.

На улице Курнатовского произошло ДТП с участием маршрутного автобуса #476, водитель которого влетел в столб. Сейчас врачи осматривают участников аварии. Причины столкновения должны выяснить правоохранители, которые уже работают на месте.

Posted by Киев Оперативный on Wednesday, June 30, 2021

Напомним, недавно на Киевщине молния попала в авто с людьми.

Киев ДТП аварія авария Столица

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram