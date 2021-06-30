В столице маршрутка врезалась в столб, пострадали пассажиры
В Киеве вечером 30 июня на улице Курнатовского маршрутка врезалась в столб, в результате чего пострадали несколько пассажиров
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".
Отмечается, что ДТП произошло с участием автобуса №476, водитель которого влетел в столб. На месте аварии работают правоохранители и медики. Последние осматривают пострадавших.
Причины аварии должны установить сотрудники полиции.
На улице Курнатовского произошло ДТП с участием маршрутного автобуса #476, водитель которого влетел в столб. Сейчас врачи осматривают участников аварии. Причины столкновения должны выяснить правоохранители, которые уже работают на месте.Posted by Киев Оперативный on Wednesday, June 30, 2021
Напомним, недавно на Киевщине молния попала в авто с людьми.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы