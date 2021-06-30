В столице маршрутка врезалась в столб, пострадали пассажиры

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В Киеве вечером 30 июня на улице Курнатовского маршрутка врезалась в столб, в результате чего пострадали несколько пассажиров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что ДТП произошло с участием автобуса №476, водитель которого влетел в столб. На месте аварии работают правоохранители и медики. Последние осматривают пострадавших.

Причины аварии должны установить сотрудники полиции.

На улице Курнатовского произошло ДТП с участием маршрутного автобуса #476, водитель которого влетел в столб. Сейчас врачи осматривают участников аварии. Причины столкновения должны выяснить правоохранители, которые уже работают на месте. Posted by Киев Оперативный on Wednesday, June 30, 2021

Напомним, недавно на Киевщине молния попала в авто с людьми.