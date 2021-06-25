В Киеве из окна многоэтажки мужчина открыл стрельбу из снайперской винтовки

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В Киеве патрульные задержали мужчину, который на улице Академика Ефремова открыл стрельбу из окна четвертого этажа из снайперской винтовки

Как передает RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Об инциденте правоохранителям сообщили жители многоэтажки, которые слышали выстрелы и крики. На месте происшествия патрульные заметили в окне мужчину. Он держал в руках предмет, который внешне напоминал винтовку.

После разговора с правоохранителями мужчина впустил их в квартиру. В помещении патрульные увидели предметы похожи на оружие и наркотики. 51-летнего жителя квартиры задержали.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева в ночь на 22 июня произошел конфликт, который завершился стрельбой. В результате происшествия ранения получили двое людей.