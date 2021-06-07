На Київщині у ДТП загинула дитина
У Київській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє дорослих і загинула 12-річна дитина
Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.
ДТП сталася 6 червня у Білоцерківському районі. За попередньою інформацією, водій-батько загиблої дитини перевищив швидкість та не впорався з керуванням, автомобіль занесло у кювет, а потім він зіткнувся з деревом.
Хлопчик помер на місці до приїзду медиків. За словами поліцейських, це сталось в його день народження.
Батька, матір і хрещену дитини, які також перебували в автомобілі, госпіталізували.
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