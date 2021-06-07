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07 июня 2021, 16:50 977

На Киевщине в ДТП погиб ребенок

07 июня 2021, 16:50 977
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое взрослых и погиб 12-летний ребенок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

ДТП произошло 6 июня в Белоцерковском районе. По предварительной информации, водитель-отец погибшего ребенка превысил скорость и не справился с управлением, автомобиль занесло в кювет, а затем он столкнулся с деревом.

Мальчик скончался на месте до приезда медиков. По словам полицейских, это произошло в его день рождения.

Отца, мать и крестную ребенка, которые также находились в автомобиле, госпитализировали.

Напомним, сегодня утром под Киевом бензовоз столкнулся с маршруткой.
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