На Киевщине в ДТП погиб ребенок

Фото: Нацполиция

В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое взрослых и погиб 12-летний ребенок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

ДТП произошло 6 июня в Белоцерковском районе. По предварительной информации, водитель-отец погибшего ребенка превысил скорость и не справился с управлением, автомобиль занесло в кювет, а затем он столкнулся с деревом.

Мальчик скончался на месте до приезда медиков. По словам полицейских, это произошло в его день рождения.

Отца, мать и крестную ребенка, которые также находились в автомобиле, госпитализировали.