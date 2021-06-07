Кличко хочет отремонтировать 60 улиц Киева за полгода
Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал ремонт около 60 улиц столицы уже в этом году, на них всех должны быть велодорожки
Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", пишет RegioNews.
Кличко отметил, что на каждой улице предусмотрены современные дорожки для пешеходов, а также дорожки для велосипедистов.
"Каждую дорогу, которую мы сейчас делаем, каждую улицу (я дал задание департаменту транспорта) - мы не вводим без современных дорожек для пешеходов, без дорожек для велосипедистов, без современного освещения и видеонаблюдения. Около 60 улиц в этом году мы отремонтируем. И каждая просчитана, чтобы велодорожки также были", - рассказал мэр.
Напомним, ранее Кличко пообещал, что проезд в Киеве не подорожает до 20 грн.
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