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07 июня 2021, 12:45 851

Кличко хочет отремонтировать 60 улиц Киева за полгода

07 июня 2021, 12:45 851
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Фото из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал ремонт около 60 улиц столицы уже в этом году, на них всех должны быть велодорожки

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", пишет RegioNews.

Кличко отметил, что на каждой улице предусмотрены современные дорожки для пешеходов, а также дорожки для велосипедистов.

"Каждую дорогу, которую мы сейчас делаем, каждую улицу (я дал задание департаменту транспорта) - мы не вводим без современных дорожек для пешеходов, без дорожек для велосипедистов, без современного освещения и видеонаблюдения. Около 60 улиц в этом году мы отремонтируем. И каждая просчитана, чтобы велодорожки также были", - рассказал мэр.

Напомним, ранее Кличко пообещал, что проезд в Киеве не подорожает до 20 грн.

Украина Киев ремонт улица Столица

 
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