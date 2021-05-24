В столичном метро анонсировали повышение стоимости проезда

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Об этом она сказала в эфире телеканала "Киев", пишет RegioNews.

По ее словам, себестоимость разовой поездки составляет более 20 гривен. Макогон отметила, что стоимость проезда сделают оптимальной для граждан.

"О тарифе, мы предоставили все необходимые документы в наш профильный транспортный департамент. Эти бумаги будут рассматривать экономисты и другие специалисты управления ценовой политики КГГА. В дальнейшем на уровне городской администрации будет подбираться максимально компромиссный вариант", – сказала Макогон.

Она также подчеркнула, что в "Киевском метрополитене" обещают установить стоимость проезда с учетом реальных возможностей пассажиров.

Напомним, в начале мая коллективы Киевского метрополитена и КП "Киевпастранс" обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий из-за убытков на фоне карантина и снижения пассажиропотока.