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24 мая 2021, 14:45 4806

В столичном метро анонсировали повышение стоимости проезда

24 мая 2021, 14:45 4806
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Фото из открытых источников
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Заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон анонсировала повышение стоимости проезда в метро столицы

Об этом она сказала в эфире телеканала "Киев", пишет RegioNews.

По ее словам, себестоимость разовой поездки составляет более 20 гривен. Макогон отметила, что стоимость проезда сделают оптимальной для граждан.

"О тарифе, мы предоставили все необходимые документы в наш профильный транспортный департамент. Эти бумаги будут рассматривать экономисты и другие специалисты управления ценовой политики КГГА. В дальнейшем на уровне городской администрации будет подбираться максимально компромиссный вариант", – сказала Макогон.

Она также подчеркнула, что в "Киевском метрополитене" обещают установить стоимость проезда с учетом реальных возможностей пассажиров.

Напомним, в начале мая коллективы Киевского метрополитена и КП "Киевпастранс" обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий из-за убытков на фоне карантина и снижения пассажиропотока.

Украина метро Киев деньги Столица

 
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