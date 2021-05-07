У центрі Києва поліція влаштувала погоню зі стріляниною за кур'єром
Кур'єр хотів втекти не тільки через відсутність водійських прав, а й тому, що вживав заборонені речовини
Кур'єр хотів втекти не тільки через відсутність водійських прав, а й тому, що вживав заборонені речовини
У Києві в ніч на п'ятницю, 7 травня, поліція зі стріляниною намагалася затримати кур'єра служби доставки, який порушив правила дорожнього руху.
Як передає RegioNews, про це повідомляє в Facebook "Київ Оперативний".
Чоловік намагався втекти від правоохоронців у центрі міста, проте його загнали у глухий кут. Кур'єр кинув свій мопед і став тікати від переслідування. Але його спіймали і затримали.
Затриманий згодом повідомив, що вживав заборонені речовини. "Вживав фен, але це ще вранці було", - розповів він.
Нагадаємо, в ніч на 1 травня в результаті дорожньо-транспортної пригоди в центрі Києва одна людина загинула, двоє-травмовані.
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