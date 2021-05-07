В центре Киева полиция устроила погоню со стрельбой за курьером

Курьер хотел убежать не только из-за отсутствия водительский прав, но и потому, что употреблял запрещенные вещества

Курьер хотел убежать не только из-за отсутствия водительский прав, но и потому, что употреблял запрещенные вещества

Фото: скриншот видео

В Киеве в ночь на пятницу, 7 мая, полиция со стрельбой пыталась задержать курьера службы доставки, который нарушил правила дорожного движения.

Как передает RegioNews, об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный". Мужчина пытался убежать от правоохранителей в центре города, однако его загнали в тупик. Курьер бросил свой мопед и стал убегать от преследования. Но его поймали и задержали. Задержанный впоследствии сообщил, что употреблял запрещенные вещества. "Употреблял фен, но это еще утром было", - рассказал он. Напомним, в ночь на 1 мая в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Киева один человек погиб, двое - травмированы.

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