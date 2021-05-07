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07 мая 2021, 10:19 1563

В центре Киева полиция устроила погоню со стрельбой за курьером

07 мая 2021, 10:19 1563
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Курьер хотел убежать не только из-за отсутствия водительский прав, но и потому, что употреблял запрещенные вещества
Курьер хотел убежать не только из-за отсутствия водительский прав, но и потому, что употреблял запрещенные вещества
Фото: скриншот видео
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В Киеве в ночь на пятницу, 7 мая, полиция со стрельбой пыталась задержать курьера службы доставки, который нарушил правила дорожного движения.

Как передает RegioNews, об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

Мужчина пытался убежать от правоохранителей в центре города, однако его загнали в тупик. Курьер бросил свой мопед и стал убегать от преследования. Но его поймали и задержали.

Задержанный впоследствии сообщил, что употреблял запрещенные вещества. "Употреблял фен, но это еще утром было", - рассказал он.

Напомним, в ночь на 1 мая в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Киева один человек погиб, двое - травмированы.

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