У мережі показали, як у Києво-Печерській лаврі люди масово порушували карантин

Люди були без масок та не дотримувалися дистанції

Люди були без масок та не дотримувалися дистанції

У мережі оприлюднили фото з Києво-Печерської лаври, де кияни освячували свої великодні кошики. На знімках видно, що ніхто не дотримується соціальної дистанції, люди стоять поруч один з одним.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Big Kyiv".

Кияни повністю заповнили храм. Маскового режиму люди не дотримуються, лише десь у когось із натовпу видніється медична маска, і то на підборідді.

Примітно, що священнослужителі також правили службу без захисних масок та не просили людей дотримуватись емідеміологічних правил.

Нагадаємо, раніше у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що грубих порушень правопорядку і карантинних норм під час святкових служб не було зафіксовано.