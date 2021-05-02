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02 травня 2021, 16:56 621

У мережі показали, як у Києво-Печерській лаврі люди масово порушували карантин

02 травня 2021, 16:56 621
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Люди були без масок та не дотримувалися дистанції
Люди були без масок та не дотримувалися дистанції
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У мережі оприлюднили фото з Києво-Печерської лаври, де кияни освячували свої великодні кошики. На знімках видно, що ніхто не дотримується соціальної дистанції, люди стоять поруч один з одним.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Big Kyiv".

Кияни повністю заповнили храм. Маскового режиму люди не дотримуються, лише десь у когось із натовпу видніється медична маска, і то на підборідді.

Примітно, що священнослужителі також правили службу без захисних масок та не просили людей дотримуватись емідеміологічних правил.

Нагадаємо, раніше у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що грубих порушень правопорядку і карантинних норм під час святкових служб не було зафіксовано.

Київ поліція порушення Великдень церква

 
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