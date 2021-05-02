У мережі показали, як у Києво-Печерській лаврі люди масово порушували карантин
Люди були без масок та не дотримувалися дистанції
Люди були без масок та не дотримувалися дистанції
У мережі оприлюднили фото з Києво-Печерської лаври, де кияни освячували свої великодні кошики. На знімках видно, що ніхто не дотримується соціальної дистанції, люди стоять поруч один з одним.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Big Kyiv".
Кияни повністю заповнили храм. Маскового режиму люди не дотримуються, лише десь у когось із натовпу видніється медична маска, і то на підборідді.
Примітно, що священнослужителі також правили службу без захисних масок та не просили людей дотримуватись емідеміологічних правил.
Нагадаємо, раніше у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що грубих порушень правопорядку і карантинних норм під час святкових служб не було зафіксовано.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова