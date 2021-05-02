В сети показали, как в Киево-Печерской лавре люди массово нарушали карантин

Люди были без масок и не соблюдали дистанцию

Люди были без масок и не соблюдали дистанцию

В Сети обнародовали фото из Киево-Печерской Лавры, где киевляне освящали свои пасхальные корзины. На снимках видно, что никто не соблюдает социальную дистанцию, люди стоят рядом друг с другом.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Big Kyiv".

Киевляне полностью заполнили храм. Маскового режима люди не соблюдают, лишь где-то у кого-то из толпы виднеется медицинская маска, и то на подбородке.

Примечательно, что священнослужители также правили службу без защитных масок и не просили людей соблюдать эмидемиологические правила.

Напомним, ранее в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что грубых нарушений правопорядка и карантинных норм во время праздничных служб не было зафиксировано.