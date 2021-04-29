Міносвіти призначило Володимира Бугрова ректором університету Шевченка

Під час виборів ректора, які відбулися в березні, він отримав майже 75% голосів

Під час виборів ректора, які відбулися в березні, він отримав майже 75% голосів

Фото: із відкритих джерел

Міністерство освіти та науки України призначило ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова, який переміг на виборах.

Про це повідомляє пресслужба КНУ, передає RegioNews. Бугрова призначили ректором строком на п’ять років, з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року. Наказом Міністра освіти і науки України... ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено Володимира Анатолійовича Бугрова строком на п’ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року як обраного за конкурсом на умовах, викладених в контракті", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, 24 березня повідомлялось, що на виборах ректора університету Шевченка переміг Володимир Бугров.

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