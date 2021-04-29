На Великодні свята в Україні будуть хмари, дощ, вітер та трошки сонця

У великодню ніч очікується температура повітря +5...+9° у більшості регіонах

У великодню ніч очікується температура повітря +5...+9° у більшості регіонах

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Субота 1 травня - спогад про поховання Ісуса Христа - в Україні хмарно, +15...+18° С, на сході та півдні до +21° С, у високогір'ї Карпат +6...+12° С, місцями дощі.

У великодню ніч очікується температура повітря +5...+9° С в центральній, північній, східній частині України, на заході та півдні країни до +13° С, можливі грози, під час грози пориви вітру.

У свято Великодня в Україні - перемога тепла над холодом, благодатні теплі дощі, буйне цвітіння садів. Температура повітря +18...+21° С, у Закарпатті до +23° С, у високогір'ї Карпат +15° С, часом дощі, дощі з грозами, пориви вітру до 5 м/сек. 2 травня почуємо великодні передзвони на честь Христового Воскресіння після семиденного мовчання, дзвони благотворно впливають на організм, за допомогою акустичних биттів здійснюється позитивний хвильовий вплив.

У понеділок, 3 травня - початок Світлої седмиці, яка теж вважається святковою, з урочистими богослужіннями та хресним ходом: на сході України ще буде вище 20° С градусів тепла, на решті території вже похолодає до +15...+18° С.

Травень очікується з нестійкою температурою, можливі короткочасні похолодання, вітер, наступний тиждень нам це продемонструє. Місяць буде з нестабільною, мінливою і тому небезпечною погодою. Очікуються сильні дощі, вітри та значні перепади температур.

На заході країни в суботу вночі +8...+12° С, вдень до +19° С, атмосферний тиск вище норми. У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можуть бути дощі, подекуди з грозою. У пасхальну неділю буде хмарно з проясненнями, очікується підвищення температури повітря до +22° С, вдень можливий дощ. Новий тиждень почнеться з похолодання до +14 ...+16° С вдень, буде хмарно, місцями дощі, сильний вітер.

У Закарпатті 2 травня температура повітря підніметься до +21° С, а 3 травня знизиться до +14° С. У передвеликодній і великодній день хмарно з проясненнями і дощі, на початку нового тижня теж похмура погода, але опадів не передбачається.

У південних регіонах в передвеликодній день буде до +20° С, Великдень відзначиться комфортною теплою погодою до +22° С, переважно без опадів. У понеділок 3 травня температура повітря ще залишається досить високою +19...+22° С, але очікується посилення вітру, можливі опади. З вівторка прогнозується похолодання при ясній погоді. Температура води у Чорному морі +9° С.

На сході України з суботи до понеділка температура повітря буде підвищуватися з +19° С до + 23...+26° С, проте у вівторок обрушиться до +14...+18° С. У пасхальну неділю опади малоймовірні. У понеділок, 3 травня може бути посилення південного вітру до 8 м/с, можливі опади.

У Харкові передвеликодній день буде похмурим і дощовим, температура +13...+19° С. На Великдень буде часто виглядати сонечко, максимальна температура +20° С, посилення південно-східного вітру до 5 м/сек.

У північних та центральних регіонах у суботу, 1 травня температура повітря вночі +10...+12° С, вдень +17...+18° С, у Кіровоградській та Черкаській областях до +21° С.

На Великдень найвищу температуру покаже термометр в Кіровоградській області +23° С, найнижчу в Чернігівській +17° С. Буде хмарно з проясненнями, очікуються грозові дощі.

У Києві в перший день травня + 11...+18° С, сонечко буде виглядати часто. У пасхальну неділю буде хмарно, вдень очікується дощ, можливо з грозою, для святкування на природі погода не найкраща.

Другий день Великодня буде хмарним з невеликими проясненнями, температура до +17° С. Потужний західний вітер посилиться у другій половині дня та може досягати швидкості 10 м/сек.

Нагадаємо, раніше СБУ попередила про диверсії в Україні на Великдень.