На виборах ректора університету Шевченка переміг Володимир Бугров

Він отримав майже 75% голосів

Він отримав майже 75% голосів

Фото: із відкритих джерел

На виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка здобув перемогу проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на виборчу комісію університету, передає RegioNews.

Володимир Бугров переміг на виборах ректора університету. За нього проголосували 1944 виборці – це 74,31% від загальної явки", – розповіли в комісії.

За його опонента, професора кафедри фінансів КНУ Олександра Рожка проголосували 535 виборців, що становить 20,45%.

Загальна явка виборців склала 2616 осіб, тобто 63,2% від заявленої кількості 4139 особи”, — додали у виборчкомі КНУ.

Згідно із чинним законодавством, повноваження ректора передаються близько місяця. Нинішній в. о. ректора університету Леонід Губерський був призначений на посаду 29 жовтня 2015 року, станом на сьогодні його повноваження закінчились.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на виборах ректора НАУ переміг "ексрегіонал" і кум Табачника Луцький