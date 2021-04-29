Минобразования назначило Владимира Бугрова ректором университета Шевченко

Во время выборов ректора, которые состоялись в марте, он получил почти 75% голосов

Во время выборов ректора, которые состоялись в марте, он получил почти 75% голосов

Фото: из открытых источников

Министерство образования и науки Украины назначило ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова, который победил на выборах.

Об этом сообщает пресс-служба КНУ, передает RegioNews. Бугрова назначили ректором сроком на пять лет, с 30 апреля 2021 года до 29 апреля 2026 года. Приказом Министра образования и науки Украины ... ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко назначен Владимир Анатольевич Бугров сроком на пять лет с 30 апреля 2021 года до 29 апреля 2026 года как избранного по конкурсу на условиях, изложенных в контракте", - говорится в сообщении. Напомним, 24 марта сообщалось, что на выборах ректора университета Шевченко победил Владимир Бугров.

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