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29 апреля 2021, 19:15 397

Минобразования назначило Владимира Бугрова ректором университета Шевченко

29 апреля 2021, 19:15 397
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Во время выборов ректора, которые состоялись в марте, он получил почти 75% голосов
Во время выборов ректора, которые состоялись в марте, он получил почти 75% голосов
Фото: из открытых источников
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Министерство образования и науки Украины назначило ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова, который победил на выборах.

Об этом сообщает пресс-служба КНУ, передает RegioNews.

Бугрова назначили ректором сроком на пять лет, с 30 апреля 2021 года до 29 апреля 2026 года.

Приказом Министра образования и науки Украины ... ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко назначен Владимир Анатольевич Бугров сроком на пять лет с 30 апреля 2021 года до 29 апреля 2026 года как избранного по конкурсу на условиях, изложенных в контракте", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта сообщалось, что на выборах ректора университета Шевченко победил Владимир Бугров.

назначение Киев Минобразования университет КНУ ректор

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