У Кличко сказали, будут ли учиться столичные школьники летом
Столичные школьники из-за жесткого карантина не будут учиться летом, потому что занятия проводились в онлайн-режиме.
Как пишет RegioNews, об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский.
Служащий напомнил, что в столице от 5 мая возобновляется учеба в школах, детских садах, профессионально-технических заведениях, колледжах и ВУЗах. При этом он подчеркнул, что киевские школьники не будут учиться летом.
"Хочу успокоить родителей школьников, в столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауна все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой. Дети, как и планировалось, завершат учебный год в конце мая", - сообщил Валентин Мондрыивский.
С 5 мая учебные заведения Киева заработают в обычном режиме столичные школы, садики, заведения профессионально-технического...Posted by Валентин Мондриевский on Wednesday, April 28, 2021
Напомним, что 5 мая в Киеве также возобновляется прием документов в первые классы и рассылка приглашений в детские сады через систему электронной записи.