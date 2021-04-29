У Кличко сказали, будут ли учиться столичные школьники летом

В Киеве отменяют локдаун 1 мая

В Киеве отменяют локдаун 1 мая

Рixabay

Столичные школьники из-за жесткого карантина не будут учиться летом, потому что занятия проводились в онлайн-режиме.

Как пишет RegioNews, об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский.

Служащий напомнил, что в столице от 5 мая возобновляется учеба в школах, детских садах, профессионально-технических заведениях, колледжах и ВУЗах. При этом он подчеркнул, что киевские школьники не будут учиться летом.

"Хочу успокоить родителей школьников, в столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауна все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой. Дети, как и планировалось, завершат учебный год в конце мая", - сообщил Валентин Мондрыивский.

С 5 мая учебные заведения Киева заработают в обычном режиме столичные школы, садики, заведения профессионально-технического... Posted by Валентин Мондриевский on Wednesday, April 28, 2021

Напомним, что 5 мая в Киеве также возобновляется прием документов в первые классы и рассылка приглашений в детские сады через систему электронной записи.