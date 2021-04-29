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29 апреля 2021, 12:11 2243

У Кличко сказали, будут ли учиться столичные школьники летом

29 апреля 2021, 12:11 2243
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Рixabay
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Столичные школьники из-за жесткого карантина не будут учиться летом, потому что занятия проводились в онлайн-режиме. 

Как пишет RegioNews, об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский.

Служащий напомнил, что в столице от 5 мая возобновляется учеба в школах, детских садах, профессионально-технических заведениях, колледжах и ВУЗах. При этом он подчеркнул, что киевские школьники не будут учиться летом.

"Хочу успокоить родителей школьников, в столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауна все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой. Дети, как и планировалось, завершат учебный год в конце мая", - сообщил Валентин Мондрыивский.

С 5 мая учебные заведения Киева заработают в обычном режиме столичные школы, садики, заведения профессионально-технического...

Posted by Валентин Мондриевский on Wednesday, April 28, 2021

Напомним, что 5 мая в Киеве также возобновляется прием документов в первые классы и рассылка приглашений в детские сады через систему электронной записи.

коронавирус Украина карантин школа КГГА

 
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