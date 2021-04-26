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26 квітня 2021, 13:53 21

У столиці жінку покусала скажена лисиця

26 квітня 2021, 13:53 21
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Нині тварина мертва, а жінка лікується
Нині тварина мертва, а жінка лікується
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У Голосіївському районі Києва скажена лисиця, сховавшись за дошками, вкусила місцеву жительку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві, пише RegioNews.

Відомо, що тварину, котра хворіла на сказ, помітили ще 17 квітня. Тоді вона покусала жінку та сховалась. Потерпіла наразі лікується. 18 квітня знайшли труп тварини.

"За інформацією Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві 19 квітня у відділ по боротьбі зі сказом тварин був доставлений труп лисиці співробітником Команди порятунку тварин "КАРГ", - йдеться у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі в м. Києві попередили місцевих жителів про небезпечність сказу, наголосивши, що випадків одужання від цієї хвороби наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли у Києві вирішать послабити карантин.

Україна Київ медики тварини лікарня

 
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