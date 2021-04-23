У Києві затримали крадіїв лічильників водопостачання

Вони можуть потрапити за грати на шість років

Вони можуть потрапити за грати на шість років

Фото з відкритих джерел

Київські оперативники затримали двох чоловіків, які проникали до підвалів багатоповерхівок та знімали лічильники гарячої та холодної води.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Нацполіції. Під час розслідування встановлена причетність затриманих до 13 епізодів, скоєних у Деснянському та Дніпровському районах столиці. Їм загрожує до шести років тюремного ув’язнення. "Ми встановили, що з підвальних приміщень багатоповерхівок на вулицях Лісківська, Оноре де Бальзака, Лаврухіна та проспекті Маяковського викрадено обладнання комунального підприємства на загальну суму понад 20 тисяч гривень", - розповіли в поліції. Наголошується, що слідчі вилучили інструменти вчинення злочинну, лічильники та інше викрадене обладнання для водовідведення. Киян, 1984 та 1995 років народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нагадаємо, на Київщині злодії-іноземці викрали 15 елітних годинників вартістю понад 3 мільйони.

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