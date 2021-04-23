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23 квітня 2021, 13:57 1

У Києві затримали крадіїв лічильників водопостачання

23 квітня 2021, 13:57 1
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Фото з відкритих джерел
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Київські оперативники затримали двох чоловіків, які проникали до підвалів багатоповерхівок та знімали лічильники гарячої та холодної води.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Нацполіції.

Під час розслідування встановлена причетність затриманих до 13 епізодів, скоєних у Деснянському та Дніпровському районах столиці. Їм загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

"Ми встановили, що з підвальних приміщень багатоповерхівок на вулицях Лісківська, Оноре де Бальзака, Лаврухіна та проспекті Маяковського викрадено обладнання комунального підприємства на загальну суму понад 20 тисяч гривень", - розповіли в поліції.

Наголошується, що слідчі вилучили інструменти вчинення злочинну, лічильники та інше викрадене обладнання для водовідведення. Киян, 1984 та 1995 років народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, на Київщині злодії-іноземці викрали 15 елітних годинників вартістю понад 3 мільйони.

Україна Київ вода поліція Нацполіція

 
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