09:13  23 апреля
В Украине уже более 2 миллионов случаев COVID-19 с начала пандемии
09:34  23 апреля
В Украину привезли партию вакцин AstraZeneca: теперь из Южной Кореи, а не Индии
08:50  23 апреля
Обострение на Донбассе: зафиксировано 17 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2021, 13:57 1037

В Киеве задержали воров счетчиков водоснабжения

23 апреля 2021, 13:57 1037
Читайте також українською мовою
Они могут попасть за решетку на шесть лет
Они могут попасть за решетку на шесть лет
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киевские оперативники задержали двух мужчин, которые проникали в подвалы многоэтажек и снимали счетчики горячей и холодной воды.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.

Во время расследования установлена причастность задержанных к 13 эпизодам, совершенным в Деснянском и Днепровском районах столицы. Им грозит до шести лет тюремного заключения.

"Мы установили, что из подвальных помещений многоэтажек на улицах Лискивская, Оноре де Бальзака, Лаврухина и проспекте Маяковского похищены оборудования коммунального предприятия на общую сумму свыше 20 тысяч гривен", - рассказали в полиции.

Отмечается, что следователи изъяли инструменты совершения преступления, счетчики и другое похищенное оборудование для водоотведения. Киевлян, 1984 и 1995 годов рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, на Киевщине воры-иностранцы похитили 15 элитных часов стоимостью более 3 миллионов.

Украина Киев вода полиция Нацполиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Глава Херсонщины Козырь: свой среди чужих
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Никто не рождается "вечным мэром" или "вечным депутатом"
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua