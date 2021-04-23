В Киеве задержали воров счетчиков водоснабжения

Они могут попасть за решетку на шесть лет

Они могут попасть за решетку на шесть лет

Фото из открытых источников

Киевские оперативники задержали двух мужчин, которые проникали в подвалы многоэтажек и снимали счетчики горячей и холодной воды.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции. Во время расследования установлена причастность задержанных к 13 эпизодам, совершенным в Деснянском и Днепровском районах столицы. Им грозит до шести лет тюремного заключения. "Мы установили, что из подвальных помещений многоэтажек на улицах Лискивская, Оноре де Бальзака, Лаврухина и проспекте Маяковского похищены оборудования коммунального предприятия на общую сумму свыше 20 тысяч гривен", - рассказали в полиции. Отмечается, что следователи изъяли инструменты совершения преступления, счетчики и другое похищенное оборудование для водоотведения. Киевлян, 1984 и 1995 годов рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Напомним, на Киевщине воры-иностранцы похитили 15 элитных часов стоимостью более 3 миллионов.

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