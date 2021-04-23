В Киеве задержали воров счетчиков водоснабжения
Киевские оперативники задержали двух мужчин, которые проникали в подвалы многоэтажек и снимали счетчики горячей и холодной воды.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.
Во время расследования установлена причастность задержанных к 13 эпизодам, совершенным в Деснянском и Днепровском районах столицы. Им грозит до шести лет тюремного заключения.
"Мы установили, что из подвальных помещений многоэтажек на улицах Лискивская, Оноре де Бальзака, Лаврухина и проспекте Маяковского похищены оборудования коммунального предприятия на общую сумму свыше 20 тысяч гривен", - рассказали в полиции.
Отмечается, что следователи изъяли инструменты совершения преступления, счетчики и другое похищенное оборудование для водоотведения. Киевлян, 1984 и 1995 годов рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Напомним, на Киевщине воры-иностранцы похитили 15 элитных часов стоимостью более 3 миллионов.