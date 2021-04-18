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18 квітня 2021, 14:28 221

У Києві поліція виявила понад півсотні ресторанів-порушників карантину

18 квітня 2021, 14:28 221
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За добу столичні поліціянти перевірили 533 заклади
За добу столичні поліціянти перевірили 533 заклади
Фото: ГУ Нацполіції Києва
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Упродовж доби 17 квітня правоохоронці Києва перевірили 533 об’єкти господарської діяльності і склали 50 протоколів про порушення карантину.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції м. Києва, пише RegioNews.

У поліції зазначили, що переважна більшість порушень – це робота розважальних закладів попри карантинні заборони.

Протягом доби поліцейські перевірили 533 об’єкти. Серед них були розважальні заклади: "Hype", "50", "Ішак", "Спаркс", "Shef", ресторан готелю "Favor Park", які працювали попри заборону та всередині знаходились відвідувачі. Правоохоронці зафіксували факти порушення карантинних вимог та притягнули до відповідальності адміністраторів закладів. У результаті за не виконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб поліцейські склали 50 протоколів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Також поліціянти склали 250 адміністративних постанов на відвідувачів. Після того, як усі відвідувачі покинули заклад, працівники Держспоживслужби провели негайну обробку приміщень.

Нагадаємо, 16 квітня у столиці закрили два ресторани "Хлібний" за порушення карантинних обмежень. На підставі виявлених порушень на керівників закладів склали адміністративні протоколи.

Київ карантин порушення перевірки ресторан

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